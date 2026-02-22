Atalanta-Napoli, rigore annullato agli azzurri e cartellino giallo revocato a Hien
Rigore annullato agli azzurri e cartellino giallo revocato a Hien: ecco cosa è successo in Atalanta-Napoli.
Succede di tutto nella sfida tra Atalanta e Napoli. Al 42′ viene assegnato e poi revocato un calcio di rigore per gli ospiti.
A pochi minuti dalla fine del primo tempo l’arbitro assegna un rigore agli azzurri dopo lo scontro in area tra Hien e Hojlund. Subito dopo aver indicato il dischetto il direttore di gara poi ha deciso di rivedere l’azione al VAR.
Dopo la valutazione però ha dichiarato: “A seguito di revisione il calciatore numero 19 del Napoli non subisce alcun fallo da parte del calciatore avversario. Decisione finale: revoca calcio di rigore e revoca del cartellino giallo“.
Viene così annullato tutto dopo la revisione. Si rimane quindi sullo 0-1 a favore dei ragazzi di Antonio Conte andati in vantaggio al 18′ con il gol di Beukema.