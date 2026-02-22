Le formazioni ufficiali del match di Serie A tra l’Atalanta e il Napoli

L’Atalanta ospita il Napoli alla “New Balance Arena”. Oggi, 22 febbraio alle pre 15:00, i nerazzurri ricevono la formazione di Antonio Conte. Le due squadre hanno un obiettivo comune: vincere per ottenere punti preziosi.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in Champions League per 2-0 contro il Borussia Dortmund. I ragazzi di Raffaele Palladino vogliono archiviare il ko contro i tedeschi (in attesa della gara di ritorno) e affrontare con coraggio il Napoli.

Gli azzurri sono reduci dal pareggio per 2-2 contro la Roma. Nella scorsa giornata, Hojlund e compagni hanno raccolto 1 punto prezioso, data la situazione di emergenza causata dagli infortuni.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Scamacca, Samardzic, Ederson, Djimsiti, Vavassori, Bernasconi, Ahanor.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Politano, Giovane, Spinazzola, Prisco, De Chiara.

Dove vedere la partita

Il match tra Atalanta e Napoli, in programma oggi 22 febbraio alle ore 15:00, sarà trasmesso in diretta sull’app di Dazn.