Atalanta, è fatta per Musah dal Milan: domani le visite mediche. Le cifre
Atalanta, chiusa l’operazione per Yunus Musah: dettagli e cifre
Dopo aver giocato da titolare la sfida di venerdì 29 agosto contro il Lecce, Musah lascia il Milan. È stata infatti chiusa la trattativa raccontata nei dettagli nelle scorse ore.
L’americano classe 2002, dunque, si trasferirà all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 30 milioni di euro (4 per il prestito e 26 per il diritto).
Tempistiche rispettate, dopo il confronto tra le parti avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto, che ha confermato dettagli e cifre dell’operazione.
Il centrocampista, dunque, si unirà alla corte di Ivan Juric per la stagione in corso, con possibilità di essere riscattato a giugno 2026. Termina con una Supercoppa Italiana il suo percorso al Milan iniziato nell’estate 2023.