Atalanta, Musah: “Sono qui per crescere. La dirigenza mi ha trasmesso grande fiducia”

Il centrocampista dell’Atalanta Yunus Musah ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo. Ecco le sue parole

Yunus Musah ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo. Il centrocampista statunitense ha raccontato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il Milan e firmare per l’Atalanta.

Il classe 2002 ha esordito dicendo: “Da avversario avevo sempre visto l’Atalanta come una squadra tosta e organizzata. Quando si è presentata l’occasione, ho pensato che fosse il posto giusto per me. Volevo crescere in un club importante, e l’Atalanta lo è. La possibilità di giocare la Champions è stata una motivazione enorme”.

Come vi abbiamo raccontato, lo statunitense era vicino al Napoli. Alla fine, però, ha prevalso l’Atalanta e uno dei motivi è stato il feeling con la dirigenza nerazzurra:

“Ho sentito subito grande fiducia da Percassi, D’Amico e Juric. Appena arrivato ho capito perché l’Atalanta è così rispettata in Italia e in Europa. Qui si lavora con serietà, umiltà e spirito di sacrificio. Ogni giocatore dà tutto per i compagni. È un’energia positiva, la percepisci ogni giorno negli allenamenti”.

Musah e l’Atalanta, il feeling in campo

Yunus Musah è rimasto colpito dall’ambiente dell’Atalanta e sta ripagando in campo la fiducia di Ivan Juric. In questo avvio di stagione, l’ex Milan ha raccolto 6 presenze tra Serie A e Champions League, servendo anche un assist nella vittoria per 2-1 contro il Club Bruges. A Bergamo il centrocampista sembra aver ritrovato centralità. In estate, Musah ha salutato i rossoneri dopo 2 stagioni e 82 presenze.

Attualmente l’Atalanta occupa il sesto posto in campionato, con 10 punti. I nerazzurri sono ancora imbattuti in Serie A. La formazione di Juric, infatti, ha totalizzato 2 vittorie e 4 pareggi, con 11 gol segnati e 5 subiti.