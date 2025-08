Atalanta, Muniz è il primo obiettivo per l’attacco: prosegue la trattativa con il Fulham

Rodrigo Muniz, Fulham (Imago)

Va avanti la trattativa tra Atalanta e Fulham per Rodrigo Muniz, che potrebbe essere il sostituto di Retegui

In attesa di risolvere la situazione legata ad Ademola Lookman, l’Atalanta non sta ferma e continua a muoversi sul mercato in entrata, viste le diverse necessità.

Su tutte, i bergamaschi sono ancora alla ricerca del sostituto di Mateo Retegui, ceduto in Arabia Saudita e non ancora rimpiazzato.

In questo senso per prendere il suo posto aumentano sempre di più le quotazioni di Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano del Fulham che nella scorsa stagione ha messo a referto 11 gol e 2 assist in Premier League.

Prosegue la trattativa tra nerazzurri e inglesi: l’Atalanta vuole insistere, a tal punto che è in programma un viaggio in Inghilterra per Percassi.

Non solo Muniz

Come confermato, Muniz è il primo obiettivo della squadra di Juric per prendere il posto lasciato vuoto da Mateo Retegui, e anche il possibile viaggio in Regno Unito di Percassi dà ulteriore eco a questa notizia.

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di insistere per il brasiliano, mentre Mateta del Crystal Palace rappresenta l’altra soluzione direttamente dalla Premier League.