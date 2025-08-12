L’Atalanta insiste per Muniz: nuova offerta da 35 milioni +5 di bonus al Fulham

Rodrigo Muniz (IMAGO)

L’Atalanta continua a insistere per Rodrigo Muniz: presentata una nuova offerta al Fulham

In casa Atalanta sono giorni molto intensi per quanto riguarda il calciomercato, tra entrate e uscite.

In attesa che venga risolta – in positivo o in negativo – la situazione legata ad Ademola Lookman, i nerazzurri hanno necessità di acquistare il sostituto di Mateo Retegui.

Il primo obiettivo, come raccontato ormai da diversi giorni, rimane Rodrigo Muniz del Fulham: i bergamaschi puntano tanto sul centravanti brasiliano, a tal punto che Percassi si è recato in Inghilterra per incontrare i londinesi.

L’Atalanta insiste per il classe 2001, e nelle ultime ora ha inviato una nuova offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La speranza è che questa possa bastare per convincere il club di Premier ad accettare, considerando come il calciatore voglia il trasferimento. Il Fulham prende però tempo, perché vuole prima trovare il sostituto del brasiliano.