Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida di Bergamo tra l’Atalanta di Ivan Juric e il Milan di Massimiliano Allegri.

Atalanta e Milan tornano in campo per il turno infrasettimanale di Serie A.

Da una parte ci sono i nerazzurri che sono reduci dal pareggio in trasferta contro la Cremonese per 1-1 e da 4 punti nelle ultime 4 gare tra campionato e Champions League.

Dall’altra ci sono i rossoneri che vengono dal pareggio interno contro il Pisa e nelle ultime 4 di Serie A hanno raccolto 8 punti.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanva, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Loftus-Cheek, Nkunku, Athekame, Odogu

Dove vederla in tv

La sfida tra Atalanta e Milan, valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2025/26, è in programma alle ore 20:45 di martedì 28 ottobre 2025.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN.