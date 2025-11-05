L’Atalanta passa in vantaggio con Lookman al ’69 ma Krstovic è in fuorigioco: gol annullato

L’Atalanta era riuscita ad andare in gol con una bella azione di squadra al minuto 69 finalizzata da Ademola Lookman.

Il tutto era però nato da una sponda di Krstovic che si trovava in posizione di fuorigioco. Dopo una breve revisione al VAR il gol è stato annullato.

Qualche minuto dopo Ivan Juric ha deciso di sostituire proprio l’attaccante nigeriano per far entrare Musah.

Lookman non ha però preso bene il cambio e ha avuto un diverbio con il suo allenatore rientrando direttamente negli spogliatoi.

Samardzic segna il gol vittoria, il Marsiglia reclama un rigore: succede di tutto al Vélodrome

Al minuto 90 è successo di tutto tra Marsiglia e Atalanta. La squadra di casa dopo un tiro dalla distanza di Greenwood ribattuto da Ederson reclamava un calcio di rigore per fallo di mano.

Nella ripartenza l’Atalanta ha trovato il gol con un gran tiro dalla distanza di Lazar Samardzic, entrato in campo da pochi minuti. Dopo la rete c’è stato un check per un possibile rigore per i francesi ma dopo un lungo controllo il gol è stato assegnato. Nell’ultima azione di gioco Carnesecchi ha poi fatto una grande parata sul solito Greenwood e l’Atalanta è riuscita a portare a casa i 3 punti.