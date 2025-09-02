Atalanta-Lookman, ora che succede? La situazione

La vicenda legata ad Ademola Lookman ha animato il mercato dell’Atalanta, con il giocatore che alla fine è rimasto a Bergamo

Nonostante una sessione di calciomercato che ha visto la Serie A arrivare dietro solo alla Premier League per soldi spesi, c’è stato un “non acquisto” tra le operazioni che hanno animato maggiormente il nostro calcio. Quella che ha riguardato Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta che alla fine è rimasto a Bergamo.

Nessuna formazione è riuscita a far crollare il muro della società nerazzurra. O almeno non ancora, visto che in vari paesi, come Turchia e Arabia, il calciomercato non è ancora terminato (lo faranno rispettivamente l’11 e 12 settembre).

Ci ha provato l’Inter con un’offerta ufficiale da 42 milioni di euro più 3 di bonus, con la conseguente richiesta di cessione pubblicata sui social da parte del giocatore e l’accusa al club per la mancata dipartita: “La società mi sta impedendo di partire“.

Ma l’Atalanta non ha mollato, restando fissa sulla propria posizione fino all’ultimo giorno. Chiudendo anche a eventuali proposte di prestito oneroso con diritto di riscatto, come quella arrivata dal Bayern Monaco. E dopo le sanzioni disciplinari scontate dal giocatore a causa della sua assenza dai campi di allenamento di Zingonia, come andrà avanti la situazione tra club e calciatore?

Atalanta-Lookman, ora che succede?

Non possiamo escludere a prescindere eventuali richieste dai mercati ancora aperti. Quello che c’è di certo è che l’Atalanta non si muoverà dalla sua posizione e che se, nel caso in cui dovesse essere confermata la permanenza del giocatore, la volontà del club sarà quella di tentare di ricucire i rapporti con il nigeriano.

Anche perché parliamo di un giocatore che, oltre ad aver segnato una tripletta in finale di Europa League della stagione 2023/2024, ha contribuito attivamente alla crescita della società di Bergamo. E lo dimostrano i dati: sono 52 i gol e 25 gli assist messi a segno dall’attaccante in appena 118 presenze con la maglia nerazzurra.

I numeri

Dopo Atalanta-Pisa, gara di esordio in Serie A per le due formazioni, l’allenatore della squadra di casa aveva lamentato di aver perso “l’80/90% dei gol segnati dalla sua squadra“ con la partenza di Retegui e la situazione legata a Lookman. La scorsa stagione infatti, i due tra reti e assist hanno partecipato a 53 delle 78 marcature del club in campionato.

Per questo recuperare il giocatore sarebbe una notizia importante non solo per il calciatore stesso, ma anche per il club e per tutta la Serie A. Considerando anche che il nigeriano ha segnato 39 gol in 93 presenze nel nostro campionato, oltre ai 21 assist.