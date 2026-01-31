Atalanta, Lookman si è allenato da solo: non sarà convocato in vista del Como

Lookman si è allenato a Zingonia da solo: in questo momento non è focalizzato sull’Atalanta. Non convocato per il Como

Ademola Lookman non sarà convocato per Como-Atalanta. L’attaccante nigeriano – al centro delle voci di mercato – si è allenato da solo a Zingonia (e non allo stadio insieme al resto della squadra), e quindi non prenderà parte alla trasferta del Sinigaglia.

Come raccontato negli ultimi giorni, il nome dell’ex Leicester City è al centro delle voci di mercato in questi ultimi giorni di trattative.

IN AGGIORNAMENTO