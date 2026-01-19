Ademola Lookman è rientrato a Bergamo dopo la Coppa d’Africa: l’attaccante sarà a disposizione per la gara con l’Athletic Club

L’Atalanta avrà di nuovo a disposizione Ademola Lookman per il prossimo impegno di Champions League. L’attaccante è tornato a Bergamo dopo la Coppa d’Africa, conclusa sabato 17 gennaio per la Nigeria con la conquista del terzo posto.

Il giocatore nerazzurro, dunque, è rientrato in città dopo quasi un mese di assenza e sarà a disposizione per la rifinitura già nella giornata di domani, 20 gennaio.

Palladino potrà dunque contare su di lui anche per il match di Champions League in programma il giorno successivo contro l’Athletic Club alla New Balance Arena di Bergamo.

Dopo l’arrivo di Raspadori, perciò, si allarga ulteriormente il reparto offensivo dell’Atalanta in vista del prossimo impegno.