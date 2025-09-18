Atalanta, Lookman torna in gruppo

Ademola Lookman torna a disposizione

Buone notizie in casa Atalanta. Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Secondo quanto raccolto da Massimiliano Nebuloni di Sky Sport, nella giornata di oggi – giovedì 18 settembre – il calciatore ha comunicato a Juric (e al gruppo squadra) la volontà di tornare a disposizione per il club.

I primi segnali di riavvicinamento – tra i procuratori e la società – c’erano già stati dopo la gara casalinga contro il Lecce.

Lookman ha fatto questo passo importante di chiarimento con allenatore e compagni. E ora tornerà subito a disposizione anche in campionato. Già a partire dalla gara esterna contro il Torino.