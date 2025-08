Lookman chiede la cessione all’Atalanta: “Le promesse non sono state mantenute”

Ademola Lookman ha pubblicato sul suo profilo social una lettera aperta. Il nigeriano ha rilevato di aver chiesto apertamente la cessione

Ademola Lookman ha presentato all’Atalanta una richiesta formale per la cessione. Con una lunga lettera sui social, l’attaccante ha spiegato le sue motivazioni. Il nigeriano ha ringraziato i tifosi per l’affetto. Di seguito le parole del giocatore:

“Negli ultimi tre anni all’Atalanta ho dato tutto. Non solo come calciatore, ma come persone. Ho sempre indossato la maglia con onore e ho provato a rappresentare la squadra e la citta di Bergamo con il cuore, passione e dedizione.

Sono venuto qui con la speranza di aiutare a far crescere questo club e insieme abbiamo creato ricordi che rimarranno sempre con me. La vittoria dell’Europa League festeggiata al fianco dei miei compagni e celebrata con i nostri tifosi è di gran lunga uno dei momenti di maggiore orgoglio della mia carriera. Ho ancora la pelle d’oca se ci penso.

L’Atalanta, e soprattutto i suoi tifosi, sono diventati parte di me. Questo posto mi ha fatto sentire a casa dal primo momento in cui sono arrivato e ho sempre provato a restituire l’amore – anche nei momenti in cui le cose non sono state semplici dietro le quinte“.

“La società mi sta impendendo di partire”

Lookman ha continuato così: “Questo è ciò che rende difficile scrivere queste parole. Ho amato ogni momento ma sento che ora, dopo 3 meravigliosi anni, è il momento giusto per trasferirmi e vivere una nuova avventura. Ci sono stati tanti club che hanno contattato l’Atalanta in passato e ho sempre preferito rimanere leale. In ogni modo, io e la dirigenza del club siamo d’accordo che è il momento giusto per partire e la società è stata chiara con me: se arrivasse un’offerta giusta, l’Atalanta mi permetterà di andare via.

È stata fatta un’offerta congrua, la società mi sta impedendo di partire per motivi che non comprendo. Come risultato di tanti mesi di promesse non mantenute e ciò che io ritengo un trattamento sbagliato nei miei confronti come persona e come professionista, non ho altra scelta se non esternare ciò che ritengo giusto. Ho presentato una richiesta formale di cessione“.

“Ho sempre messo la squadra davanti a tutto”

L’attaccante ha terminato scrivendo: “Anche nei momenti di estrema difficoltà che ho passato, molti di questi sono rimasti confidenziali, ho sempre messo davanti a tutto la squadra, i tifosi e i compagni, sfortunatamente sento che non ci sono alternative.

Ai tifosi – l’anima di questa squadra – voglio dire questo: sono profondamente dispiaciuto che sia finita così. Spero che comprendiate la situazione complicata, riferita a ciò che io ritengo giusto. Il supporto che mi avete dato è stato incredibile e il legame creatosi è speciale. Spero di lavorare insieme all’Atalanta e di trovare una buona soluzione per tutte le parti il prima possibile.

Con affetto e gratitudine, Ademola“.