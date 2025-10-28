Atalanta, Lookman torna al gol dopo 5 mesi: suo l’1-1 contro il Milan

Lookman di nuovo decisivo con l’Atalanta: il nigeriano ha segnato la rete dell’1-1 contro il Milan

Ademola Lookman è tornato a trascinare l’Atalanta. Dopo un’estate più che movimentata, il nigeriano – reintegrato in rosa a metà settembre – ci ha messo un po’ a ingranare ma finalmente per i tifosi nerazzurri si è reso nuovamente decisivo.

Alla quarta presenza da titolare consecutiva, contro il Milan, l’ex Lipsia e Leicester ha infatti segnato il gol del momentaneo 1-1 al minuto 35, annullando il vantaggio siglato da Ricci.

Primo gol in maglia Atalanta dopo più di 5 mesi per lui, che l’ultima rete l’aveva segnata a metà maggio nella sfida di campionato contro la Roma.

Le scorie estive sono ormai un lontano ricordo: Lookman è tornato a Bergamo con grande umiltà e pronto, ancora una volta, a trascinare i compagni in alto.