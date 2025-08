Ademola Lookman (Imago)

Rottura totale tra Lookman e l’Atalanta: il nigeriano non si è presentato a Zingonia oggi

Altro capitolo della storia ormai complessa tra Ademola Lookman e l’Atalanta. Dopo la lettera polemica pubblicata nella giornata di ieri, domenica 3 agosto, e la richiesta ufficiale di cessione, il nigeriano ha emesso un altro segnale molto significativo.

Mentre Luca Percassi dava aggiornamenti sulla situazione, l’ex Leicester City – come riferito da Massimo Neuboli – non si è presentato a Zingonia nonostante fosse in programma una seduta di lavoro personalizzato.

Indizio di come ormai il rapporto tra giocatore e club sia pressoché ai minimi termini, e immaginare una ricucita sia molto difficile.