Lookman è tornato a Zingonia per gli allenamenti: il club valuta la sua convocazione per la sfida contro il Lecce

Ademola Lookman potrebbe tornare tra i convocati dell’Atalanta per il match contro il Lecce. È la novità a due giorni dalla sfida contro i salentini, in programma al New Balance Stadium domenica alle ore 15. Dopo la lunga telenovela estiva, in cui il nigeriano aveva chiesto la cessione, adesso l’attaccante potrebbe tornare a indossare la maglia nerazzurra in gare ufficiali.

Lookman è tornato a Zingonia nella giornata di venerdì. Atterrato in mattinata a Milano dopo aver perso la coincidenza aerea di rientro dal Sudafrica nella giornata di giovedì, l’attaccante ha chiesto e ha svolto una seduta individuale (insieme al preparatore atletico) dopo il lungo viaggio di rientro in Italia.

L’allenamento ha confermato il buono stato di salute di Lookman che in nazionale ha giocato due partite, impiegato contro Ruanda e Sudafrica nelle qualificazioni ai Mondiali per un totale di 165 minuti. La giornata chiave per capire se Lookman sarà a disposizione di Ivan Juric contro il Lecce sarà sabato. La società, infatti, si aspetta che il giocatore svolga regolarmente l’allenamento con il resto del gruppo. Se andrà così, Lookman verrà convocato e sarà regolarmente a disposizione per la prima volta in questa stagione.

L’ultima presenza di Lookman con la maglia dell’Atalanta risale al 25 maggio, nell’ultima giornata di campionato 24/25 contro il Parma. Adesso il nigeriano potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra.

Scamacca out contro il Lecce

Chi non ci sarà nel match contro il Lecce è Gianluca Scamacca. L’ex attaccante del Sassuolo ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un fastidio al collaterale del ginocchio sinistro, e non sarà a disposizione di Ivan Juric per la terza giornata di campionato.

Cauto ottimismo per il recupero del classe ’99 in vista dell’esordio in Champions League, previsto per mercoledì 17 settembre al Parco dei Principi contro il PSG.