Lookman all’Atletico Madrid, è quasi fatta: i dettagli

Ademola Lookman è sempre più vicino all’accordo personale con l’Atletico Madrid: i Colchoneros hanno già raggiunto l’intesa con l’Atalanta

L’attaccante è ormai a un passo dal club spagnolo, infatti – come riportato da Valentina Mariani di Sky Sport – si avvicina l’accordo anche tra il giocatore e i Colchoneros, che avevano già raggiunto l’intesa con l’Atalanta.

Le parti avevano infatti trovato l’accordo per un’operazione da poco più di 40 milioni bonus compresi.

Nel frattempo, Lookman è stato escluso dai convocati per il match tra Como e Atalanta: il nigeriano è sempre più vicino a trasferirsi in Spagna.