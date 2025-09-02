A sorpresa anche il nigeriano è nella lista dell’Atalanta

Arriva una piccola ma importante novità nella telenovela Lookman. L’attaccante non è riuscito nel suo intento di andare all’Inter e, almeno fino a gennaio, non giocherà in nessun’altra squadra italiana ed europea se non l’Atalanta.

Ci sono ancora diversi scenari da non escludere, ma quel che sembra certo è che la volontà del club bergamasco sia quella di provare a ricucire i rapporti col giocatore.

Volontà che trova riscontro nella lista Champions annunciata dal club bergamasco, nella quale è presente anche il nigeriano.

Per il resto, l’unica assenza è quella di Mitchel Bakker, che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore durante il ritiro precampionato e che starà fuori a lungo.

La lista Champions dell’Atalanta

Oltre all’infortunato Bakker, tutti presenti nella lista Champions dei nerazzurri, compresi i nuovi acquisti. Di seguito la lista completa:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello

Difensori: Ahanor, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta

Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana