Atalanta, cambia la lista UEFA: le scelte di Gasperini

L’Atalanta ha comunicato la lista UEFA aggiornata. Presenti alcuni dei nuovi arrivati dal calciomercato invernale

Anche l’Atalanta ha comunicato la lista UEFA aggiornata. Qualche novità e diverse certezze.

Vlahovic è stato spostato nella lista B poiché ha raggiunto i 24 mesi di tesseramento continuativi; al suo posto entra Sulemana nella lista A.

C’è Maldini al posto di Zaniolo; Posch per Godfrey; Scamacca rimane escluso come nella League Phase.

A seguire: Scalvini non rientrerà in tempo, ma è comunque un giocatore della lista B, dove è possibile aggiungere in modo illimitato atleti di età anche partita per partita, inserendoli nella lista fino a 24 ore prima della competizione.

Atalanta, la lista aggiornata

LISTA A

Portieri: Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi;

Difensori: Hien, Posh, Djimsiti, Kolasinac, Toloi, Kossounou;

Centrocampisti: Ruggeri, Bellanova, Cuadrado, Sulemana, Zappacosta, De Roon, Ederson, Samardzic, Pasalic, Brescianini;

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Maldini

LISTA B

Vlahovic (a), Palestra (c)