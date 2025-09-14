Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della sfida di Bergamo tra Atalanta e Lecce, valida per la terza giornata di campionato.
Atalanta e Lecce tornano in campo dopo la sosta per le nazionali e si sfidano nel match valido per la terza giornata di Serie A.
Entrambe le squadre sono alla ricerca della prima vittoria in campionato. Da una parte i nerazzurri, che vengono da due pareggi per 1-1 contro Pisa e Parma.
Dall’altra il Lecce, che è reduce dal pareggio contro il Genoa e dalla sconfitta contro il Milan.
Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Sulemana, De Ketelaere; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric
A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Djimsiti, Obric, Camara, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Sala, Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Stulic, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, N’Dri, Helgason, Danilo Veiga, Banda, Camarda, Tiago Gabriel, Pierotti, Kovac
Dove vederla in tv
La partita tra Atalanta e Lecce, in programma domenica 14 settembre alle ore 15 a Bergamo, sarà visibile su Dazn.