Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio, gara valida per la settima giornata di Serie A

Il settimo turno di Serie A ci sta regalando diverse partite entusiasmanti. Sabato Roma-Inter, domenica 19 Como-Juve e ora anche Atalanta-Lazio. Alle 20:45 ci sarà anche Milan-Fiorentina.

Soffermiamoci però sulla partita tra l’Atalanta e la Lazio, due squadre che negli ultimi anni hanno quasi sempre occupato le posizioni di vertice della classifica.

I nerazzurri arrivano a questa partita come gli unici imbattuti in Serie A, anche se i 4 pareggi denotano una certa difficoltà nel portare a casa vittorie.

Inizio di stagione invece molto complesso per la Lazio di Maurizio Sarri: i biancocelesti sono nella metà destra della classifica e hanno perso ben 3 partite, vincendone 2 e pareggiandone 1.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara tra Atalanta e Lazio, in programma alle 18:00 e valida per la 7ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN e su SkySport Calcio. Lo streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo, Now e sull’app di DAZN