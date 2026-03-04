Atalanta, segna Krstovic ma rete annullata per fuorigioco

L’Atalanta si porta avanti sulla Lazio ma la rete di Krstovic viene annullata per fuorigioco.

L’Atalanta cerca di portarsi subito in vantaggio dopo soli 8 minuti di gioco nella sfida di andata della semifinale di Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio.

La rete di Krstovic però viene annullata a causa della posizione di fuorigioco di Zappacosta che aveva fornito il cross per il colpo di testa dell’attaccante nerazzurro.

Il VAR ha richiamato l’arbitro, dicendogli in cuffia che l’azione era partita in una posizione irregolare. Rete annullata e si torna sullo 0-0 iniziale.