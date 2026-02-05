Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta-Juventus, rigore per i nerazzurri dopo OFR per fallo di mano di Bremer: cos’è successo

Redazione 5 Febbraio 2026

Episodio da VAR poco prima della mezz’ora di gioco tra Atalanta e Juventus: la ricostruzione di quanto accaduto a Bergamo.

Al 26′ del primo tempo del quarto di finale tra Atalanta e Juventus, i nerazzurri conquistano un calcio di rigore, inizialmente sfuggito in live al direttore di gara Fabbri.

Al termine dell’azione successiva, ecco il richiamo del VAR per invitare l’arbitro a rivedere quanto accaduto.

Dopo la revisione al monitor la decisione cambia e Fabbri assegna il rigore all’Atalanta per un tocco di mano di Bremer su un cross di Ederson dopo questo annuncio: “A seguito di revisione, il numero 3 della Juventus colpisce il pallone con la mano in posizione punibile. Decisione finale: calcio di rigore per l’Atalanta”.

Scamacca dagli 11 metri trasforma il penalty portando in vantaggio i nerazzurri.