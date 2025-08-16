Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, match valido per il 26° Trofeo Bortolotti.

Amichevole solo sulla carta quella che oggi, sabato 16 agosto, metterà di fronte Atalanta e Juventus al Gewiss Stadium.

Nel Trofeo Bortolotti, ultimo test prima dell’inizio della Serie A (previsto per il weekend del 24 agosto), le due squadre si affrontano con grande voglia di misurarsi.

Da una parte Ivan Juric, nuovo allenatore della Dea chiamato a rilanciare le ambizioni europee del club, dall’altra Igor Tudor, confermato dopo essere subentrato a Thiago Motta nella scorsa stagione e deciso a riportare i bianconeri ai vertici.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Maldini, De Ketalaere; Scamacca. Allenatore: Ivan Juric

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, Gonzalez; Conceição, David, Yildiz. Allenatore: Igor Tudor

Dove vedere Atalanta-Juventus in TV e streaming

Il Trofeo Bortolotti, che vedrà affrontarsi Atalanta-Juventus, sarà trasmesso in esclusiva da Dazn, visibile tramite smart tv compatibili o dispositivi collegati. Per gli abbonati sarà inoltre disponibile la diretta streaming sulla piattaforma, sia via app che tramite browser.