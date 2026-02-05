Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Palladino e Spalletti sui 22 titolari che scenderanno in campo per il quarto di finale di Coppa Italia
Atalanta e Juventus stanno per scendere in campo in questo secondo quarto di finale di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà la vincente di Bologna-Lazio.
La squadra di casa arriva da due partite senza vittoria, contro Como e Union Saint Gilloise, ed è a caccia di un risultato positivo.
I bianconeri, invece, stanno attraversando il miglior momento della stagione con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite.
Di seguito le scelte dei due allenatori sui titolari che scenderanno in campo.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, K. Sulemana, Pašalić, Samardžić, Bellanova, Kolašinac, Zalewski, Krstović.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie Cambiaso; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Koopmeiners, Yıldız, Zhegrova, Boga, Adžić, Kostić, Openda, Miretti, Cabal.
Dove vedere la partita in tv e streaming
Atalanta e Juventus scenderanno in campo presso la “New Balance Arena” di Bergamo. Sarà possibile vedere la partita in chiaro su Italia 1. Per quanto riguarda lo streaming, il match si potrà seguire sull’app di Mediaset Infinity.