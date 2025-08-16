Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta-Juventus, girata acrobatica di David: è il primo gol in bianconero

Redazione 16 Agosto 2025
david-juventus-imago-gpo-interna
Jonathan David, giocatore Juventus

Primo gol in maglia bianconera per l’attaccante canadese

Si è sbloccato Jonathan David. Il primo in bianconero del canadese è una girata acrobatica in area di rigore.

Servito da Nico Gonzalez di testa, il calciatore ex Lille ha girato il pallone in porta: la rete vale il vantaggio della Juventus in casa dell’Atalanta nell’ultima amichevole prestagionale prima del campionato.

vlahovic-juventus-imago-gpo-interna (1)
Dusan Vlahovic, giocatore Juventus

Pochi minuti più tardi Vlahovic raddoppia il vantaggio per i bianconeri: entrato proprio al posto di David, il serbo non sbaglia.

Vanno dunque a segno entrambi gli attaccanti schierati da Tudor.