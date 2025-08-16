Atalanta-Juventus, girata acrobatica di David: è il primo gol in bianconero
Primo gol in maglia bianconera per l’attaccante canadese
Si è sbloccato Jonathan David. Il primo in bianconero del canadese è una girata acrobatica in area di rigore.
Servito da Nico Gonzalez di testa, il calciatore ex Lille ha girato il pallone in porta: la rete vale il vantaggio della Juventus in casa dell’Atalanta nell’ultima amichevole prestagionale prima del campionato.
Pochi minuti più tardi Vlahovic raddoppia il vantaggio per i bianconeri: entrato proprio al posto di David, il serbo non sbaglia.
Vanno dunque a segno entrambi gli attaccanti schierati da Tudor.