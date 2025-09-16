Atalanta, Juric: “Sono curioso di vedere il PSG. Lookman? Pensiamo alla partita di domani”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, alla vigilia della gara di esordio di Champions League contro il Psg

Dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato contro il Lecce, l’Atalanta si prepara a scendere in campo in Champions League.

L’avversario sarà subito la squadra campione della scorsa edizione, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Subito un match complicato dunque per i nerazzurri, con Ivan Juric che si prepara a vivere la sua prima partita da allenatore in questa competizione.

Proprio l’allenatore dell’Atalanta ha parlato alla vigilia della gara, analizzando i punti di forza degli avversari ma anche alcuni temi che riguardano la sua formazione.

Atalanta, le parole di Juric in vista del Psg

Ivan Juric ha cominciato l’intervista a Sky Sport dicendo: “C‘è concentrazione su come preparare bene la partita. Non c’è paura, sono curioso di vedere il PSG giocare perché è la migliore squadra al mondo. Ci siamo preparati bene, proveremo a fare la migliore partita. Il Paris si affronta con coraggio, hanno palleggio e pericolosità in attacco”

L’allenatore ha commentato le assenze: “Scamacca e Ederson mancano, ma ci sono tanti ragazzi pronti che vogliono fare bene“.

“Lookman? Pensiamo alla partita di domani”

Juric ha proseguito parlando della sfida contro il Lecce: “In altre partite meritavamo di più, nell’ultima abbiamo collegato bel gioco e vittoria. Ho percepito la felicità dei ragazzi dopo la vittoria, ci farà affrontare con fiducia questa partita“.

L’allenatore ha concluso rispondendo a una domanda sulla situazione Lookman: “Siamo sereni, ne abbiamo già parlato. Pensiamo alla partita di domani“.