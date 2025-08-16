Le parole dell’allenatore nerazzurro al termine dell’amichevole contro la Juventus

Termina 1-2l’amichevole tra Atalanta e Juventus. Al termine della gara, l’allenatore dei nerazzurri Jurić ha analizzato così la partita in conferenza stampa.

L’allenatore ha esordito così: “Siamo stati competitivi fino a un certo punto: abbiamo giocato un’ottima gara, ma ci manca un po’ di sostanza. Dobbiamo riempire la rosa in alcuni ruoli. Retegui e Lookman sono due giocatori favolosi, ma per essere competitivi ci dobbiamo rafforzare. Dobbiamo migliorare anche sui calci piazzati”.

Jurić ha poi proseguito parlando di Scamacca: “Stiamo forzando un po’: arriva da due infortuni gravi e deve crescere ancora tanto, ma dobbiamo recuperarlo il prima possibile”.

L’allenatore ha concluso: “Bernasconi è un ragazzo di prospettiva, ma ci mancano due giocatori sugli esterni. De Ketelaere? Ha avuto un problema alla spalla, era spaventato perché gli era uscita qualche anno fa”.