Atalanta, Jurić: “Cosa è mancato? Tutto. Oggi prestazione negativa”

Le parole di Ivan Jurić al termine della sfida contro l’Udinese.

La decima giornata di campionato si è aperta con la sfida tra l’Udinese e l’Atalanta. Decisiva la rete di Zaniolo che ha concesso i tre punti all’Udinese.

Al termine della partita Ivan Jurić è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match.

“Cosa è mancato? Tutto, cioè ritmo, tecnica e gioco. Fino ad adesso ero molto contento e ci meritavamo molto di più in altre partite. Oggi faccio fatica a dire lo stesso. Siamo stati sotto, la prestazione è stata negativa“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Atalanta, le parole di Jurić

Ha poi continuato: “Questa è una partita a sé, finora abbiamo fatto molto bene, mancavano solo delle vittorie anche se dominavano le partite“.

Infine ha concluso: “Oggi molti ragazzi nuovi dovevano fare di più. Samardzic e Sulemana? Sono stati anche protagonisti in passato, oggi non sono entrati bene. Non hanno retto bene mentalmente quello che è lo spirito dell’Atalanta di giocare così spesso. Oggi hanno fatto peggio rispetto al passato“.