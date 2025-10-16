Juric, allenatore Atalanta (IMAGO)

Le parole di Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport

Un inizio di stagione a rilento, prima del cambio di passo che ha permesso di ottenere risultati importanti nell’ultimo periodo. Nonostante l’addio di Gasperini, pian piano l’Atalanta sta ritrovando quelle certezze che avevano fatto la differenza nel lungo ciclo precedente, e gran parte del merito è di mister Ivan Juric.

L’allenatore croato, arrivato dopo le delusioni con Roma e Southampton, sta iniziando a creare una squadra a propria immagine e somiglianza.

A pochi giorni dalla ripartenza della Serie A, Juric ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Il croato ha innanzitutto parlato di come stanno andando i primi mesi a Bergamo: “L’impatto è positivo, perché è una società mega organizzata e la squadra sta lavorando bene. Fino a ora le cose stanno andando bene, c’è un po’ di rammarico per il campionato perché inizialmente abbiamo perso un po’ di punti

Atalanta, le parole di Juric

Dopodiché, Juric ha parlato di quanto fatto dalla squadra fino a ora: “Ci sono state delle partite in cui è andato tutto bene e altro in cui siamo mancati in zona gol. La squadra lavora bene e vuole crescere, per ora va bene così“.

“Ora arriva un ciclo di 7 partite in cui avremo più giocatori a disposizione, è un ciclo duro e vediamo dopo dove saremo“.