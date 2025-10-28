Atalanta, Juric: “Partita dominata in lungo e in largo. Siamo stati tre volte il Milan”

Ivan Juric (IMAGO)

Le parole di Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, al termine della sfida pareggiata contro il Milan

Continua la pareggite dell’Atalanta, che dopo le 4 “X” di fila esce con un punto anche dalla sfida di Serie A contro il Milan. 1-1 il risultato finale alla New Balance Arena, con Lookman che ha risposto al gol del vantaggio segnato da Ricci.

Al termine del match, che ha portato la squadra di Juric al 7° posto momentaneo in classifica, l’allenatore croato ha parlato ai microfoni di Dazn.

L’ex Roma e Southampton ha esordito commentando la prestazione dei suoi: “L’Atalanta è stata tre volte il Milan. Abbiamo dominato in lungo e in largo, loro hanno fatto un tiro e un gol. Ennesima grande partita dei ragazzi ed è veramente un peccato perché questa squadra merita di più”

Poi, ha proseguito: “Penso che abbiamo fatto benissimo in entrambe le fasi. Abbiamo creato varie situazioni per fari gol. C’è dispiacere del fatto che non facciamo più punti ma sono convinto che li faremo”.

Atalanta, le parole di Juric

Juric, poi, ha continuato parlando di Lookman tornato al gol dopo 5 mesi: “Sul campo di allenamento e in partita è uno spettacolo. Ha una carica incredibile. Oggi ha fatto una grande partita e un grande gol. Penso che adesso che abbiamo recuperato tutti siamo molto competitivi. Abbiamo dominato in tante partite. Speriamo di diventare più cinici davanti”.

Sulla decisione di non far subentrare Krstovic e Scamacca chiude dicendo: “Scelta basata sugli allenamenti”