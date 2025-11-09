Atalanta, ore di riflessione per il futuro di Juric: Palladino prima scelta in caso di svolta
L’Atalanta si prende una notte di riflessione per il futuro di Juric: attesa domani la decisione finale.
Sono ore di riflessione per il futuro di Ivan Juric in casa Atalanta dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo nella giornata di oggi, domenica 9 novembre.
Come raccontato dal collaboratore di Sky Sport Massimiliano Nebuloni, la società si prende una notte di riflessione e domani, lunedì 10 novembre, verrà presa la decisione finale.
I nerazzurri sarebbero orientati a cambiare allenatore. In caso di svolta sulla panchina, per il post Juric il favorito sarebbe Raffaele Palladino.