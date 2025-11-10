Atalanta, Juric verso l’esonero: il racconto della giornata LIVE

Il racconto LIVE della giornata dell’Atalanta: Juric verso l’esonero, Palladino in pole

Dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro il Sassuolo, la dirigenza dell’Atalanta si è concessa una notte di riflessione prima di decidere sull’eventuale esonero di Ivan Juric. Al momento, si va verso il cambio di guida tecnica. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.

Periodo complicato per i nerazzurri, che arrivano da 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime sette gare di Serie A. La vittoria, quindi, manca addirittura da fine settembre. Di seguito il racconto LIVE della giornata.

Il racconto LIVe della giornata dell’Atalanta

9:55 – Se dovesse essere esonerato nella giornata di oggi, per Juric si tratterebbe del terzo esonero nel giro di un anno preciso. L’ultima partita di Juric con la Roma, infatti, è proprio il 10 novembre 2024, terminata con una sconfitta per 2-3 contro il Bologna.

9:30 – Ore di riflessione in casa Atalanta. In giornata è attesa la decisione ufficiale, ma l’esonero di Ivan Juric è a un passo. In pole per la sostituzione c’è Raffaele Palladino, che in estate era già stato nella short list della dirigenza bergamasca per il post-Gasperini.