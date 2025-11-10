Atalanta, esonerato Juric: il comunicato del club

L’Atalanta esonera Ivan Juric: ora è ufficiale

È già finita l’avventura di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta. I bergamaschi hanno deciso di cambiare l’allenatore, sollevando dall’incarico il croato e i suoi più stretti collaboratori.

Fatale per lui la sconfitta per 3-0 arrivata in casa contro il Sassuolo, seconda consecutiva in campionato dopo quella contro l’Udinese.

I nerazzurri non vincono in Serie A dal 3-0 al Torino del 21 settembre e la classifica sorride sempre di meno. In undici partite totali sono state solo 2 le vittorie, con 7 pareggi e le ultime 2 sconfitte.

L’esonero di Juric era nell’aria da diverso tempo e ora è arrivata l’ufficialità. Per il sostituto, sempre in pole Raffaele Palladino, da sempre uno dei “discepoli” di Gasperini.

Il comunicato dell’Atalanta

Questo il comunicato del club bergamasco su Juric e il suo staff: “Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.

Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro“.