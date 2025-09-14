L’Atalanta vince 4-1 contro il Lecce. Al termine della partita, l’allenatore nerazzurro Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN

Due volte De Ketelaere, una rete di Zalewski e una di Scalvini. Così l’Atalanta batte il Lecce (in gol con N’Dri) e guadagna la prima vittoria in campionato. L’allenatore nerazzurro Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi giocatori:

“È stata una partita difficile, come tutte in A quest’anno. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo e potevamo ancora fare più gol, i ragazzi oggi ce l’hanno messa tutta. Nel primo tempo eravamo un po’ lenti a muovere palla, a sinistra sono tutti destri e a volte rallentiamo lo sviluppo, ma poi ci siamo sciolti cominciando a creare occasioni”.

Juric ha proseguito dicendo: “Penso che le partite siano tutte difficili, contro il Pisa abbiamo creato il mondo e abbiamo fatto solo un gol, oggi invece abbiamo messo più qualità in zona gol ma potevamo farne altri. La partita a Parma era davvero tosta, ma diversa rispetto alle altre due”.

Mercoledì 17 settembre l’Atalanta esordirà in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ecco le parole di Juric: “PSG? Sarà una grande gioia affrontarli e vedere la squadra migliore del mondo. Siamo fiduciosi, penso si possa fare bene e bisogna essere perfetti, loro non sono al massimo e dovremo essere perfetti. Per me è la prima volta in Champions, è il massimo, addirittura contro i migliori. Abbiamo cominciato ad analizzarli e siamo fiduciosi”.

“Lookman? Situazione spiacevole”

Ivan Juric ha parlato dei singoli. L’allenatore si è espresso su Lookman e De Ketelaere: “Stanno bene tutti e due, Charlie ha fatto bene e ha grande margine di miglioramento, mette impegno e voglia di fare bene“.

L’allenatore nerazzurro si è poi concentrato su Lookman. Juric ha chiuso alla presenza del nigeriano contro il PSG: “No, penso che non lo vedremo, la situazione non è bella ed è spiacevole. Lui ha dato tanto all’Atalanta e l’Atalanta ha dato ancora di più a lui, abbiamo bisogno di ragazzi che sono dentro alle cose e che vogliono difendere la maglia, poi vedremo in futuro”.

Inizia il viaggio dell’Atalanta in Champions League

