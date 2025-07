Atalanta, Jurić: “El Bilal? Un giocatore atipico, vedremo cosa succederà”

Le dichiarazioni dell’allenatore al termine dell’amichevole contro la formazione U23

Termina con una vittoria per 0-1 l’amichevole precampionato dell’Atalanta contro la formazione U23. La squadra di Jurić vince nel segno di De Ketelaere, che segna l’unico gol della gara al 4′ dal fischio finale.

Al termine della gara, l’allenatore ha analizzato così la prestazione dei suoi: “Scalvini e Scamacca? Per quanto riguarda il primo mi sembra che migliori, non è ancora sciolto, non ha fatto male. Scamacca, invece, ha fatto una settimana con noi, dalla prossima gara cominciamo a metterlo dentro, non volevamo rischiarlo. Mi auguro di vederlo alla prossima partita dopo una settimana di lavoro”.

Poi, un commento sulle prime settimane di lavoro: “In questo periodo lavori tanto sulla preparazione fisica, ci sono tante cose positive, come espressione di squadra, ci sono cose che possono migliorare: l’obiettivo è mantenere quanto riuscito di positivo cercando di aggiungere qualcosina. Le due settimane mi sono servite per osservare la squadra, il body language, tutte cose per intervenire poi bene”.

Su Samardžić ed El Bilal: “Della scelta del numero non saprei, il ragazzo ha grande qualità tecnica e può far bene. Su El Bilal ci stiamo ragionando, è un po’ un giocatore atipico. Vedremo come evolverà la situazione”.