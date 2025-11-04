Atalanta, Juric: “Con il Marsiglia di De Zerbi sarà dura, io sono tranquillo”

Le dichiarazioni di Ivan Juric alla vigilia di Olympique Marsiglia-Atalanta

L’Atalanta si prepara a tornare in campo in Champions League alla vigilia della sfida contro l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi al Velodrome.

L’allenatore nerazzurro, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa: “La squadra fino a Udine ha fatto benissimo, nel calcio ci sono molte componenti che non ti fanno vincere. Contro l’Udinese c’è stato un calo di prestazione, speriamo di non ripeterci a livello di intensità“.

Poi ancora: “Basta vedere le partite, contro Milan e Lazio abbiamo fatto grandi prestazioni. Contro il Marsiglia sarà dura, Roberto (De Zerbi, ndr) è un grande ed è una squadra di grandissimi talenti. È una squadra agguerrita e tosta da affrontare. Lui ha fatto grandi esperienze all’estero, in Francia lo vedo migliorato, ha il suo solito gioco ma più aggressivo. È un ragazzo che sta crescendo e vedere le partite delle sue squadre è un piacere. Sono sicuramente un suo estimatore“.

A seguire, poi, le dichiarazioni di Ivan Juric dalla conferenza stampa.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO