Atalanta, Juric: “La squadra mi piace molto, abbiamo qualche rammarico”

Ivan Jurić, allenatore Atalanta

Le parole di Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga

Tanti pareggi nelle ultime sfide, ora è arrivato il momento di vincere. L’Atalanta, dopo lo 0-0 interno contro la Lazio, si prepara alla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga.

I bergamaschi, al momento a 3 punti in seguito alla sconfitta inaugurale contro il PSG e al successo di contro il Brugge, ospiteranno domani i cechi per provare a ritrovare un successo che manca da 3 settimane.

Alla vigilia del match, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo sofferto solamente a Parigi, ma è stata una partita a sé. Nelle altre abbiamo concesso poco, mi sta piacendo la squadra. Abbiamo qualche rammarico per qualche punto che abbiamo perso, ma siamo ad alti livelli”.

Sulle scelte offensive a poi aggiunto: “Maldini deve dare di più. È bravo, si impegna e fa tutto, ma deve dare di più. Lookman punta? Ha reso, poi nella sua posizione sicuramente può fare meglio, ma penso anche a Sulemana che ha fatto molto bene. Lookman è migliorato molto con Gasperini, è un giocatore più completo e ora se tornasse in Premier League farebbe gli stessi gol che ha fatto con l’Atalanta“.

Atalanta, la conferenza di Juric

L’allenatore ha proseguito: “Lo Slavia Praga mi è piaciuto molto, interpretano bene le partite“. Sullo stadio ha poi ammesso: “Il pubblico è straordinario. Lo stadio sempre sold out e i tifosi ci aiutano sempre. Vogliamo proseguire su questa strada”.

Sulle condizioni di Scamacca ha infine ammesso: “Deve riprendere la condizione giusta, ma sta lavorando molto. L’ho visto meglio e può raggiungere presto la forma”.