La conferenza stampa di Ivan Juric in vista di Atalanta-Milan, in programma martedì 27 ottobre alle 20:45 alla New Balance Arena

Dopo il pareggio contro la Cremonese l’Atalanta di Ivan Juric si prepara al prossimo match di Serie A contro il Milan.

L’allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita, in programma martedì 27 settembre alle 20:45 alla New Balance Arena.

Juric ha cominciato dicendo: “Esonero di Tudor? Mi dispiace, era un uomo da Juventus. Purtroppo queste cose capitano nel nostro lavoro”.

Dopo il pareggio di Cremona l’allenatore nerazzurro aveva ammonito Carnesecchi, reo di “Parlare troppo”. In conferenza ha poi aggiunto: “Con lui è tutto chiarito, sono molto contento del suo lavoro. A volte a caldo certe parole possono uscire fuori in malo modo”.

La conferenza dell’allenatore nerazzurro

Juric ha poi proseguito dicendo: “Lookman mi sta piacendo, sono soddisfatto di lui. Ci manca solo il gol, anche se molto spesso creiamo tante occasioni”.

Sui singoli ha infine concluso: “Krstovic sta migliorando. Vorrei far giocare Scamacca, ma serve calma. Contro il Milan potremmo giocare con o senza punta, sono entrambe opzioni valide”.