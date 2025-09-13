Atalanta, Juric: “Con Lookman ho un ottimo rapporto ma non devo pregarlo per giocare!”

Ivan Juric, Atalanta (Imago)

Le parole di Ivan Juric nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Lecce

Riparte il campionato dell’Atalanta, con un obiettivo chiaro: iniziare a vincere per riavvicinarsi alle parti alte della classifica.

I nerazzurri ospitano il Lecce ancora a secco di vittorie, e lo fanno senza Scamacca, Ederson e soprattutto Lookman. Nella conferenza stampa alla vigilia del match, Ivan Juric ha fatto chiarezza sulla situazione del nigeriano.

“Ademola per domani non sarà pronto. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Ho sentito come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere”.

Su Scamacca, invece, l’allenatore ha detto: “Per lui una semplice infiammazione. Domani anche lui non ci sarà. Ha reagito molto bene quando ha recuperato, però non ci aspettavamo questo stop. Lui è giù di morale, abbiamo forzato i tempi per riaverlo a inizio campionato ma non possiamo sapere quando tornerà.”

Atalanta, le parole di Juric

L’allenatore croato ha ovviamente parlato anche della partita più in generale: “Voglio vedere una squadra affamata, che lotta e suda per la maglia. In passato ci sono stati giocatori che erano delle stelle, oggi sono tutti dello stesso livello e valuterò poi in base alle loro condizioni”.

Ha poi continuato sul calciatore nigeriano: “Con Lookman io ho un buonissimo rapporto ma non devo pregarlo per giocare! Funziona al contrario, siamo l’Atalanta e rappresenta la città. Ci vuole quello che rappresenta l’Atalanta: lavoro, umiltà.. Questa squadra ha bisogno di valori forti a livello umano.”