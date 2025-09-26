Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, Juric: “Lookman? Piano piano cercheremo di farlo ritornare a pieno regime”

Redazione 26 Settembre 2025
Ivan Juric (IMAGO)
La conferenza stampa di Juric in vista di Juventus-Atalanta 

L’Atalanta si prepara a viaggiare verso Torino per la quinta giornata di Serie A: in programma per gli uomini di Juric c’è il match contro la Juventus, valido per la quinta giornata di Serie A.

Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le 18.00 di domani, sabato 27 settembre.

I bergamaschi hanno raccolto 8 punti da questo inizio di campionato, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi nelle prime quattro di Serie A.

Lo stesso Juric, nella giornata di oggi, ha presentato la sfida contro i bianconeri nella consueta conferenza stampa.

Atalanta, la conferenza di Juric in vista della Juventus

L’allenatore croato ha iniziato così la sua conferenza: “Non si tratta di una sfida di Champions League. Dobbiamo affrontare la Juventus con umiltà e senza alcun tipo di problema. Loro sono una grande squadra dalle ampie scelte e con un gioco simile al nostro. Bisogna essere perfetti sotto tutti gli aspetti: l’amichevole di agosto è stata una partita vera”.

Juric ha poi parlato di alcuni giocatori della sua squadra: “De Ketelaere ci sarà. Hien e Scalvini? Da vedere se possono recuperare per il Brugge. Ederson può rientrare per la Champions, non ha bisogno di ulteriori esami”.

Ademola Lookman (IMAGO)
Infine, l’allenatore dell’Atalanta ha parlato anche di Lookman: “Si sta allenando bene e pian piano cercheremo di farlo ritornare a pieno regime”.

 

 

 