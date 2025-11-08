Ivan Juric (IMAGO)

Le parole di Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo

Un “infrasettimanale” europeo positivo per l’Atalanta, che a Marsiglia ha ritrovato una vittoria che mancava da fine settembre e il sorriso.

Ora, l’obiettivo dei nerazzurri è tornare a vincere anche in campionato dopo i 5 punti ottenuti nelle ultime 6 partite. La rincorsa parte dalla sfida contro il Sassuolo, in programma domani – domenica 9 novembre – alla New Balance Arena.

Alla vigilia del match, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: “Ci sono tante partite dove bisogna resettare e magari migliorare. A Marsiglia i ragazzi si sono comportati bene: dobbiamo credere in quello che facciamo, migliorando soprattutto sotto il profilo della mentalità e della precisione”.

Sulla situazione Lookman, l’allenatore ha detto: “Tutto risolto, ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia. È un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano la squadra a essere più uniti di prima”.

Ademola Lookman (imago)

Atalanta, le parole di Juric

L’allenatore ha poi proseguito: “La squadra mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Hanno fame e grande voglia di fare la differenza“.

Dopodiché, ha parlato della sfida contro il Sassuolo: “Non dobbiamo dimenticare che loro hanno molta qualità in attacco e anche in mezzo, affronteremo la partita nel miglior modo possibile. Siamo in ritardo per la Champions, e vogliamo vincere per risalire la classifica“.