Atalanta, Juric: “Con Lookman abbiamo risolto, questi episodi aiutano la squadra”
Le parole di Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo
Un “infrasettimanale” europeo positivo per l’Atalanta, che a Marsiglia ha ritrovato una vittoria che mancava da fine settembre e il sorriso.
Ora, l’obiettivo dei nerazzurri è tornare a vincere anche in campionato dopo i 5 punti ottenuti nelle ultime 6 partite. La rincorsa parte dalla sfida contro il Sassuolo, in programma domani – domenica 9 novembre – alla New Balance Arena.
Alla vigilia del match, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: “Ci sono tante partite dove bisogna resettare e magari migliorare. A Marsiglia i ragazzi si sono comportati bene: dobbiamo credere in quello che facciamo, migliorando soprattutto sotto il profilo della mentalità e della precisione”.
Sulla situazione Lookman, l’allenatore ha detto: “Tutto risolto, ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia. È un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano la squadra a essere più uniti di prima”.
Atalanta, le parole di Juric
L’allenatore ha poi proseguito: “La squadra mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Hanno fame e grande voglia di fare la differenza“.
Dopodiché, ha parlato della sfida contro il Sassuolo: “Non dobbiamo dimenticare che loro hanno molta qualità in attacco e anche in mezzo, affronteremo la partita nel miglior modo possibile. Siamo in ritardo per la Champions, e vogliamo vincere per risalire la classifica“.