Luca Percassi (IMAGO)

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nel prepartita del match tra Atalanta-Juventus

Dopo il pareggio in campionato contro il Como, l’Atalanta si appresta ad affrontare la Juventus di Spalletti nei quarti di finale di Coppa Italia.

Luca Percassi ha parlato così nel prepartita: “Ci aspetta una grande partita in una cornice fantastica. Il calcio non vive di storia, penso che il mercato abbia permesso all’Atalanta di rinforzarsi anche nelle uscite. Non pensavamo di riuscire a prendere Raspadori, siamo contenti che abbia scelto il progetto Atalanta. Ci aspettano mesi impegnativi”.

ha infine concluso: “Il nostro è il sedicesimo anno da quando siamo tornati all’Atalanta, sappiamo il percorso fatto. La nostra dimensione è comunque sempre provinciale, ripartire sapevamo che non sarebbe stato semplice. Andiamo avanti a lavorare senza rimpianti”.