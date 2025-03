Verso Atalanta-Inter, il punto sull’infermeria in vista del big match: De Vrij e Cuadrado ma non solo

La situazione degli infortuni di Inter e Atalanta in vista del big match con l’Atalanta

Archiviato l’accesso ai quarti di finale di Champions League con il 2-1 (4-1 in aggregate) contro il Feyenoord, anche l’Inter sposta tutta l’attenzione al big match contro l’Atalanta, in programma domenica 16 marzo alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Situazioni complicate per quanto riguarda l’infermeria sia da una parte che dall’altra. Non ci sarà spazio, però, per le lamentele. L’incontro potrà infatti decidere gran parte della lotta per lo Scudetto, con il Napoli che – impegnato alle 12.30 contro il Venezia – guarderà con interesse alla sfida.

Nerazzurro contro nerazzurro. Milano contro Bergamo. Ancor più che negli ultimi anni, la sfida tra Atalanta e Inter assume un fascino diverso. L’andata finì con un netto 4-0 in favore della squadra di Simone Inzaghi.

Adesso, però, è tutto diverso. La Dea arriva dal 4-0 contro la Juventus allo Stadium, l’Inter dalla rimonta contro il Monza e la gestione in Champions. Ma qual è la situazione dell’infermeria per le due squadre? Ecco come arrivano i club al match.

Atalanta, fuori Cuadrado ma non solo: le ultime

L’unica nota stonata della vittoria dell’Atalanta contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato è stato l’infortunio di Juan Cuadrado. Il colombiano non sarà dunque ex della sfida avendo rimediato una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro che lo terrà ai box per qualche settimana.

Non solo, Cuadrado, ovviamente, la lista degli infortuni in casa Atalanta è piuttosto lunga. Proseguono le terapie per Posch, Scalvini, Scamacca e Kossounou, che continuano a lavorare per tornare in campo al più presto, ognuno con un proprio obiettivo ben preciso.

Il punto sull’infermeria dell’Inter: le condizioni di De Vrij

Periodo non particolarmente felice anche per l’Inter, che nell’ultimo mese ha dovuto fare a meno di diversi giocatori, soprattutto sulle fasce a causa degli infortuni di Zalewski, Carlos Augusto, Dimarco e Darmian. Nel riscaldamento contro il Feyenoord si è fermato anche De Vrij, costringendo Acerbi a scendere in campo dal 1′. Leggera infiammazione al ginocchio per l’olandese, che proverà ad essere almeno in panchina per domenica.

Ancora indisponibili gli altri giocatori, solo Carlos Augusto sarà del match di domenica essendo già tornato in campo prima con il Monza e poi giocando 60 buoni minuti in Champions. Riposo totale invece per Lautaro e Barella, preservati per evitare ulteriori spiacevoli inconvenienti.