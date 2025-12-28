Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali

Gianluca Scamacca, giocatore Atalanta (IMAGO)

Le formazioni ufficiali della gara tra l’Atalanta di Palladino e l’Inter di Chivu in programma per stasera alle 20:45

È la gara tra l’Atalanta e l’Inter il big match di questo weekend di Serie A. Gli uomini di Palladino e quelli di Cristian Chivu si affronteranno alle 20:45 alla New Balance Arena.

L’Inter arriva alla gara dopo la delusione in Supercoppa Italiana con l’eliminazione ai calci di rigore in semifinale contro il Bologna di Italiano.

L’Atalanta, invece, nell’ultimo turno di campionato ha battuto 1-0 il Genoa di Daniele De Rossi. Più in generale nelle ultime cinque i bergamaschi hanno raccolto 3 vittorie (contro Fiorentina, Cagliari e Genoa) e 2 sconfitte (Napoli e Verona).

Entrambe cercano punti importanti per la zona alta della classifica: gli uomini di Chivu per la lotta scudetto, quelli di Palladino per la lotta europea.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L.Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv e streaming

La gara tra Atalanta e Inter, match in programma domenica 28 dicembre alle ore 20.45, sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.