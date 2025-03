Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi per il match di Serie A tra l’Atalanta e l’Inter

La 29esima giornata sta per chiudersi: oggi, domenica 16 marzo, a partire dalle 20:45, Atalanta e Inter si affronteranno al Gewiss Stadium

La formazione di Simone Inzaghi occupa il primo posto in classifica con 61 punti, gli stessi del Napoli che nelle scorse ore ha pareggiato (0-0) contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

I padroni di casa, invece, allenati da Gian Piero Gasperini occupano il terzo posto con 58 punti. Una vittoria da parte dei bergamaschi, dunque, potrebbe valere l’aggancio alla vetta.

Ecco quindi le scelte ufficiali dei due allenatori.

Atalanta-Inter, le scelte di Gasperini e Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All.: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, De Ketelaere, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Comi, Brescianini, Maldini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Cocchi, Taremi.

Dove vedere la partita

La partita tra l’Atalanta e l’Inter, in programma domenica 16 marzo 2025 alle 20:45, sarà visibile su Sky Q (via satellite) e My Sky. La partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky.