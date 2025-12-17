Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha riportato una lesione fasciale di primo grado al bicipite femorale destro

Brutte notizie per l’Atalanta e per Raffaele Palladino.

Dopo l’infortunio riportato all’inizio del secondo tempo del match contro il Cagliari, Berat Djimsiti si è infatti sottoposto a esami strumentali.

Il difensore centrale albanese ha riportato una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro.

A seconda dell’evoluzione del quadro clinico nelle prossime settimane, Djimsiti dovrebbe rientrare in campo in una delle tre partite di inizio gennaio. Il centrale sarà quindi fuori circa 3 settimane, e un suo ritorno è previsto per un match tra Roma, Bologna e Torino.