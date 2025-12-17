Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, lesione al bicipite femorale destro per Djimsiti

Redazione 17 Dicembre 2025
Il difensore dell'Atalanta, Djimsiti (IMAGO)
Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha riportato una lesione fasciale di primo grado al bicipite femorale destro

Brutte notizie per l’Atalanta e per Raffaele Palladino.

Dopo l’infortunio riportato all’inizio del secondo tempo del match contro il Cagliari, Berat Djimsiti si è infatti sottoposto a esami strumentali.

Il difensore centrale albanese ha riportato una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro.

A seconda dell’evoluzione del quadro clinico nelle prossime settimane, Djimsiti dovrebbe rientrare in campo in una delle tre partite di inizio gennaio. Il centrale sarà quindi fuori circa 3 settimane, e un suo ritorno è previsto per un match tra RomaBolognaTorino.

 