Atalanta-Chelsea, Palladino costretto al cambio: fuori Bellanova per infortunio
Palladino costretto subito al cambio dopo il primo quarto d’ora della partita di Champions tra Atalanta e Chelsea: fuori Bellanova rimasto a terra a seguito di un cross.
Avvio complicato per l’Atalanta di Raffaele Palladino, che dopo il primo quarto d’ora deve rinunciare a Raul Bellanova. L’esterno destro ha lasciato il campo dolorante dopo una lunga progressione sulla fascia conclusa con un cross: per lui si tratta di un risentimento al flessore della gamba destra.
Pochi minuti dopo era stato segnalato il fuorigioco di James sul gol di Joao Pedro, ma dopo un rapido controllo al VAR l’arbitro ha convalidato la rete. L’Atalanta si ritrova così sotto di un gol.