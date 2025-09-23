Atalanta, verso la Juventus: l’esito degli esami di Zalewski e Hien

L’esito degli esami di Hien e Nicola Zalewski

L’Atalanta si prepara alla trasferta di Torino, dove sabato 27 settembre affronterà la Juventus nella quinta giornata di Serie A.

In vista del big-match contro i bianconeri, però, ci sono da monitorare le condizioni di due protagonisti: Isak Hien e Nicola Zalewski.

Il difensore svedese ha rimediato un risentimento fasciale al muscolo adduttore lungo sinistro, e le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.

Lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro invece per l’ex Roma Nicola Zalewski.