Atalanta-Roma, convalidato il gol di Scalvini dopo lungo check del VAR
Dopo un lungo check del VAR per un contatto tra Scalvini e Svilar, il gol del difensore nerazzurro è stato convalidato
Dopo un inizio a ritmi molto alti, l’Atalanta è passata in vantaggio al 12′ grazie a un gol di Giorgio Scalvini.
Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto da Zalewski, il difensore nerazzurro ha segnato dopo un contatto con Svilar, che non è riuscito a tenere il pallone.
Scalvini ha toccato il portiere giallorosso anche sul volto con entrambe le mani protese in avanti. Lo stesso Svilar si è lamentato con il direttore di gara, ammettendo di non essere riuscito a controllare la palla a causa dell’impatto con il giocatore dell’Atalanta.
Dopo un lungo check con il VAR, l’arbitro Fabbri ha convalidato la rete. A nulla sono servite le proteste dei giocatori giallorossi.